Amerikaanse juf die door 6-jarige werd neergeschoten klaagt school aan: “Waarschuwingen genegeerd”

De lerares die eerder deze maand werd neergeschoten door een 6-jarige leerling op een school in de Verenigde Staten klaagt het schoolbestuur aan. Het bestuur was door bezorgde collega's al drie keer gewaarschuwd vóór de schietpartij dat de jongen een wapen bij zich had, maar reageerde “apathisch” en greep niet in.

In de ochtend van 6 januari trok bezorgd personeel drie keer bij het schoolbestuur aan de alarmbel over de 6-jarige jongen. Maar met de meldingen dat hij een pistool bij zich had en andere leerlingen bedreigde, voordat hij uiteindelijk lerares Abigail ‘Abby‘ Zwerner (25) neerschoot, werd niets gedaan. Er waren genoeg opties, zei advocate Diane Toscano van het slachtoffer vannacht in een persconferentie. “Bel de politie, haal de jongen uit de klas of sluit de school af.”

Volgens Toscano wuifde een bestuurslid het verhaal van een lerares weg die zei dat ze de rugzak van de jongen had gecontroleerd omdat er een wapen was gezien. Ze vond niets, en meldde bij het bestuurslid dat ze dacht dat hij het pistool in zijn zak had gestopt voordat hij buiten ging spelen in de pauze. “Het bestuurslid bagatelliseerde de mogelijkheid dat de jongen een pistool had en zei - en ik citeer - ‘Nou, hij heeft kleine zakken’”, aldus Toscano. Toestemming om de jongen te mogen fouilleren kwam er niet. Een uur later sloeg hij toe.

"Volledig te voorkomen"

Zwerner werd “met opzet neergeschoten” in het bijzijn van andere leerlingen van de Richneck Elementary School, in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. Ze raakte zwaargewond aan haar borst.

Het was die dag in de klas tot een ruzie gekomen tussen de jongen en zijn 25-jarige lerares, waarop het kind het wapen op haar richtte. Zij probeerde het pistool af te pakken en toen vuurde de leerling bewust op haar. Hij raakte Zwerner met een kogel in haar hand en de borststreek. Ze kon de andere kinderen nog uit de klas begeleiden, vóór ze de hulpdiensten kon verwittigen en het bewustzijn verloor.

“Deze tragedie was volledig te voorkomen als het schoolbestuur, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid, zijn werk had gedaan en actie had ondernomen toen het kennis had van dreigend gevaar”, aldus haar advocaat. Welke schadevergoeding ze eist namens haar cliënt, is nog niet bekend.

Kort na de persconferentie werd directeur George Parker ontslagen, omdat zijn positie onder druk kwam te staan door het nieuws dat de schoolleiding wist dat de jongen mogelijk gewapend was. Als het politieonderzoek is afgerond, wordt er besloten welke stappen er worden ondernomen tegen de ouders van het jongetje. Hij is zelf te jong om vervolgd te kunnen worden.

