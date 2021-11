Amerikaanse journalist krijgt 11 jaar cel in Myanmar

Amerikaan­se journalist opgepakt in Myanmar toen hij op het vliegtuig wou stappen

Een Amerikaanse journalist is opgepakt en opgesloten toen hij op het vliegtuig wilde stappen in Myanmar. In het land werden sinds de militaire coup al tientallen reporters gearresteerd. Danny Fenster, redacteur bij Frontier Myanmar, wilde maandagochtend naar Kuala Lumpur vliegen, maar stapte nooit op het vliegtuig. Zijn werkgever vreest dat hij naar de Insein gevangenis in Yangon is gebracht.

