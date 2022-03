Amerikaanse inlichtingendiensten: “Poetin wordt slecht geïnformeerd”

China, VS, Rusland en Pakistan gaan situatie Afghanis­tan bespreken

Topdiplomaten uit China, VS, Rusland en Pakistan zullen deze week in China de situatie in Afghanistan bespreken, melden de Chinese en Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken. Ook vertegenwoordigers van de taliban zijn uitgenodigd voor de gesprekken, die zullen plaatsvinden in de stad Huangshan.

