Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Poetin niet stopt bij overwinning in Donbas

Het doel van Rusland is volgens de VS om de oorlog uit te breiden naar Transnistrië, een afvallige regio in Moldavië. Waarnemers houden er al langer rekening mee dat de pro-Russische separatisten in Moldavië hun regio mee in de oorlog willen trekken. Een Russische commandant zei eerder heel Zuid-Oekraïne te willen veroveren, zodat Rusland verbonden is met Transnistrië.

Haines stond dinsdag de Senaat te woord. Ze zei dat Poetin zich voorbereidt op een lang conflict in Oekraïne. Moskou rekent er daarbij op dat de westerse steun na verloop van tijd zal afnemen.

Volgens Haines zal Poetin waarschijnlijk de staat van beleg afkondigen in Rusland. Dat wil zeggen dat de volledige macht in handen is van de militaire overheid en haast alle vrijheden aan banden worden gelegd. Op die manier zou Rusland oorlog kunnen blijven voeren. Rusland heeft volgens de inlichtingendiensten al zware verliezen geleden tijdens de oorlog. Zo zouden er tot nu toe al acht tot tien generaals zijn omgekomen.

De inlichtingendirecteur voegde er nog aan toe dat ze momenteel niet verwacht dat Poetin kernwapens zal gebruiken. Alleen in het geval van een “existentiële dreiging” zou hij het overwegen. “Op dit moment is de strijd in een impasse beland en is geen van beide partijen aan het winnen.”