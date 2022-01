Amerikaanse inlichtingendienst: "Rusland bezig met geheime operatie om invasie van Oekraïne te rechtvaardigen

Corrosie­pro­bleem in vijfde Franse kernreac­tor

In Frankrijk is in een vijfde kernreactor een corrosieprobleem ontdekt in een veiligheidssysteem. Eenzelfde probleem was eerder al ontdekt in vier andere reactoren, waaronder twee in de kerncentrale van Chooz, vlakbij de Belgische grens. De betrokken reactoren liggen stil.

13 januari