Amerikaanse inlichtingendienst NSA bespioneerde met Deense hulp jarenlang Angela Merkel en andere Europese politici

“Pentagon blokkeert overleg tussen inlichtin­gen­dien­sten en Biden”

5 december De regering-Trump heeft geweigerd leden van het overgangsteam van aankomend Amerikaans president Joe Biden toe te staan met militaire inlichtingendiensten te overleggen. Daarmee wordt volgens huidige en voormalige ambtenaren in de VS de soepele overdracht van de macht ondermijnd, meldt The Washington Post.