Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil sneller visa verstrekken aan Afghaanse tolken

Het voorstel kreeg de steun van een ruime meerderheid van de parlementariërs in het Huis, het lagerhuis van het Congres. Er waren 366 stemmen voor en 46 tegen. De Senaat moet nu ook nog instemmen en daarna moet president Joe Biden zijn handtekening zetten.

In de VS bestaat grote bezorgdheid over het lot van circa 18.000 Afghanen die naar de VS willen en nog wachten op toestemming. Het gaat om mensen die voor de Amerikanen hebben gewerkt in hun thuisland, bijvoorbeeld als chauffeur, tolk of beveiliger. De Amerikaanse autoriteiten hanteren een speciaal noodvisum voor mensen die gevaar lopen vanwege dergelijke werkzaamheden, maar het kan jaren duren om een aanvraag te verwerken. Er zouden herhaaldelijk Afghaanse tolken zijn gedood die op de wachtlijst stonden.

Dat is onacceptabel voor politici als de Democraat Crow, die als militair zelf in Afghanistan heeft gediend en de drijvende kracht is achter het voorstel. "Ik kan met enig vertrouwen zeggen dat ik er vandaag misschien niet meer geweest zou zijn zonder deze mannen en vrouwen", verklaarde hij volgens The New York Times.

Medisch onderzoek

Het goedgekeurde voorstel voorziet in het schrappen van een regel over medisch onderzoek. Afghanen die zo'n visum aanvragen moeten zich momenteel in hun eigen land laten onderzoeken en daarvoor moeten ze naar hoofdstad Kabul reizen. Dat is niet zonder gevaar.

Het Huis heeft nu besloten dat Afghanen het onderzoek ook in de VS mogen ondergaan. Dat was niet onomstreden. Sommige Republikeinen vreesden dat Afghanen ziektes zouden meenemen. Daarom is afgesproken dat vluchtelingen maximaal 30 dagen na aankomst onderzocht moeten worden.

Crow schat dat het voorstel de wachttijd met een maand kan bekorten. "In een oorlogsgebied telt ieder uur", benadrukt de Democraat. "Een maand gaat heel veel levens redden.”

In Washington wordt ook gewerkt aan andere maatregelen om Afghaans personeel te helpen. Regeringsmedewerkers hebben gezegd dat wordt gekeken of Afghanen alvast naar een plek buiten het Amerikaanse vasteland gebracht kunnen worden terwijl hun visumaanvraag wordt verwerkt. Het gaat mogelijk om het eiland Guam.