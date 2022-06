Amerikaanse Hooggerechtshof begraaft omstreden migratiewetgeving Trump

Hells An­gels-boeg­beeld Sonny Barger (83) verliest strijd tegen kanker: “Als je dit bericht leest, dan weet je dat ik er niet meer ben”

Sonny Barger, een van de belangrijkste boegbeelden van de Amerikaanse Hells Angels, is op 83-jarige leeftijd overleden. In een verklaring op zijn Facebookpagina schrijft Barger zelf dat hij vredig is gestorven na een korte strijd tegen kanker. “Als je dit bericht leest, dan weet je dat ik er niet meer ben.”

16:10