Amerikaanse handelscommissie en staten willen opsplitsing Facebook, WhatsApp en Instagram vanwege machtsmisbruik

Duits gerecht overtuigd van schuld verdachte in zaak-McCann: “Jullie zouden tot zelfde conclusie komen als jullie wisten welk bewijs we in handen hebben”

11:50 Het Duitse gerecht heeft bevestigd dat het ervan overtuigd is dat Christian Brückner (43) de Britse kleuter Maddie McCann in 2007 heeft vermoord. Aan de BBC zei aanklager Hans Christian Wolters: “Ik kan niet beloven, ik kan niet garanderen dat we genoeg hebben om een aanklacht in te dienen, maar ik heb er alle vertrouwen in, want wat we tot nu toe hebben, laat helemaal geen andere conclusie toe.”