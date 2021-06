Amerikaanse grootbanken doorstaan stresstest, Fed heft beperkingen op

Wall Street kent slechtste beursweek sinds februari, ook Bel20 zet stevige stap terug

18 juni Wall Street heeft de beursweek vrijdag met flinke koersverliezen afgesloten. De brede S&P 500-index kende in New York zelfs de slechtste week sinds februari. Ook de Brusselse beurs kende vrijdag een inzinking. Bij het sluiten van de handel stond de Bel20-index 1,58 procent lager op 4.137,78 punten. Volgens De Tijd is dat goed voor de slechtste beursdag in vier maanden.