Amerikaanse gouden munt verkocht voor record van 15,5 miljoen euro

De munt die onder de hamer ging maakt deel uit van de laatste reeks gouden munten die de Munt in de Verenigde Staten sloeg, in 1933. Die reeks wordt de ‘Double Eagle’ genoemd.

Het gaat ook om een nieuw record voor een Amerikaanse munt. Het vorige record stond op naam van ‘Flowing Hair’, een zilveren dollar die in 1794 werd geslagen en die in 2013 voor 10 miljoen dollar werd verkocht.

In beslag genomen

De reeks werd nooit in omloop gebracht, maar enkele verschenen toch op de verzamelmarkt. Ze werden allemaal, op één na, in beslag genomen door de Amerikaanse geheime diensten. De overblijvende munt kwam in de verzameling terecht van koning Faroek van Egypte, waarna ze in 1995 door een Britse verzamelaar werd gekocht. Die kreeg uiteindelijk de toelating om de munt legaal te verkopen, in 2002 voor 7,9 miljoen dollar (6,5 miljoen euro) aan de Amerikaanse ontwerper Stuart Weitzman.