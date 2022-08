Amerikaanse gevangene kreeg miskraam nadat politie stopte voor koffie op weg naar ziekenhuis

Overheidsfunctionarissen in Zuid-Californië hebben ingestemd met de betaling van 480.000 dollar (478.730 euro) aan een vrouw die beviel terwijl ze in een plaatselijke gevangenis verbleef en die vervolgens haar baby verloor nadat de bewakers bij een koffiebar waren gestopt terwijl ze haar naar het ziekenhuis brachten.

De schadevergoeding aan Sandra Quinones wegens onrechtmatige dood werd goedgekeurd tijdens een vergadering op 23 augustus van de raad van toezicht van Orange County. Quinones, die niet langer in hechtenis is, moet de schikking formeel accepteren voordat de overeenkomst als definitief wordt beschouwd. Haar advocaat, Dick Herman, zei tegen de krant ‘Orange county’s Register’ dat het schikkingsbedrag dat de lokale raad van bestuur had goedgekeurd “een zeer goed resultaat was voor iemand die slecht behandeld was in de gevangenis”.

Quinones zat in een gevangeniscel toen op 28 maart 2016 haar water brak. Quinones drukte op een knop in haar cel die bedoeld was om hulp in te roepen, maar er reageerde twee uur lang geen personeel van de gevangenis, aldus de rechtszaak van Quinones, die Herman beschreef als dakloos en geestesziek.

Toen het personeel bij haar kwam, stopten ze haar in de patrouillewagen van een gevangenisafgevaardigde om haar naar Anaheim Global Medical Center te rijden in plaats van in een ambulance. In haar klacht beweerde Quinones dat de agenten die haar naar het ziekenhuis brachten vervolgens een stop maakten bij een Starbucks-filiaal om koffie te kopen, wat de aanstaande moeder en haar baby kostbare tijd kostte te midden van de gezondheidscrisis die de moeder - die op dat moment 28 jaar oud was - doormaakte.

“Opzettelijke onverschilligheid”

Medewerkers van het ziekenhuis waar Quinones naartoe werd gereden, namen haar op, behandelden haar en lieten haar gaan, maar haar foetus overleefde het verblijf uiteindelijk niet, aldus de rechtszaak. Quinones beschuldigde het gevangenispersoneel van “opzettelijke onverschilligheid” ten opzichte van haar burgerrechten en medische toestand en spande in april 2020 een rechtszaak aan waarin ze een schadevergoeding eiste voor de behandeling die ze naar eigen zeggen had moeten ondergaan.

Ambtenaren van de provincie - die hebben gezegd dat Quinones meer dan twee maanden in de gevangenis zat na een arrestatie voor drugsbezit - zeiden dat de rechtszaak moest worden afgewezen omdat deze was ingediend na het verstrijken van een verjaringstermijn. Een kantonrechter besliste in het voordeel van dat argument van de provincie in oktober 2020. Maar een hof van beroep vernietigde dat besluit eind vorig jaar en stuurde de zaak terug naar het districtsniveau.

Het kantoor van de sheriff dat de gevangenis in kwestie beheert, heeft geen publiek commentaar gegeven op het besluit van de overheid van Orange County om te betalen voor de schikking van de rechtszaak.