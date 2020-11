Amerikaanse generaal: VS houden militairen in Afghanistan, ondanks aankondiging Trump

De regering van de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week dinsdag aan, zonder de geallieerden te raadplegen, dat het de Amerikaanse troepen in Afghanistan tegen 15 januari zou terugbrengen tot 2.500 militairen. Hierdoor was er aanvankelijk grote onzekerheid bij de NAVO over wat het besluit voor de missie van de alliantie zou betekenen.

De reden hiervoor was dat de Amerikaanse strijdkrachten momenteel middelen leveren die andere NAVO-landen op korte termijn niet kunnen bieden. Dit zijn bijvoorbeeld snelle luchtsteun en reddingsoperaties voor gewonde militairen bij aanvallen op troepen. Volgens officiële informatie zijn er nu nog ongeveer 4.500 Amerikaanse militairen in Afghanistan.



De achtergrond van de plannen voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen is een overeenkomst die de regering-Trump heeft ondertekend met de islamistische taliban. Die stelt onder meer de terugtrekking van alle strijdkrachten van de VS en de NAVO tegen eind april 2021 in het vooruitzicht. In ruil daarvoor hebben de taliban zich gebonden aan vredesbesprekingen met de regering in Kabul en beloofd het geweld in het land aanzienlijk te verminderen.