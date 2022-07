Amerikaanse generaal Cavoli neemt commando NAVO-strijdkrachten over

De machtsoverdracht ging maandag gepaard met een ceremonie in het SHAPE, het commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO in het Henegouwse Bergen. Cavoli zal vooral verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoer van alle NAVO-operaties. De 'Supreme Allied Commander Europe' (SACEUR) is traditioneel een Amerikaan, terwijl Europa de secretaris-generaal van de verdragsorganisatie aanduidt.

De generaal is geboren in het Duitse Würzburg in 1964 in een Italiaans-Amerikaans gezin. Hij ging in 1987 bij het Amerikaanse leger en diende onder andere in Bosnië en Herzegovina, Irak en Afghanistan. Hij behaalde ook een master in Oost-Europese studies bij Yale. Hij is ook de commandant van de Amerikaanse troepen in Europa en spreekt Frans, Italiaans en Russisch.