Amerikaanse fiscus onderzoekt audit tegen twee tegenstanders van Trump

Amerikaan­se minister van Justitie wil FBI onderzoe­ken voor spionage van Trump in 2016

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr vermoedt dat diensten van de federale politie in 2016 de campagne van Donald Trump hebben bespioneerd. Barr leek zich tijdens een ondervraging in de Amerikaanse senaat aanvankelijk aan te sluiten bij Trumps pogingen om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in diskrediet te brengen. Later stelde hij zijn bewering bij: “Ik wil zeker zijn dat er hij niet geschaduwd werd zonder autorisatie”, aldus Barr.

10 april