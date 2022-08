Amerikaanse first lady Jill Biden test na coronabesmetting opnieuw negatief

Midden vorige week testte Jill Biden positief op Covid-19 hoewel ze enkele dagen daarvoor pas hersteld was van de ziekte. Ze vertoonde geen symptomen maar ging opnieuw in isolatie. Biden was, net als haar man, behandeld met het geneesmiddel Paxlovid, waarvan bekend is dat het tot herval kan leiden. Maar dat gebeurt volgens wetenschappers echter zelden. Ook de president zelf herviel enkele dagen nadat hij hersteld was van een infectie in juli.