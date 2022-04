Amerikaanse FDA keurt eerste ademtest goed voor opsporing Covid-19: binnen 3 minuten resultaat

Mechelen “Gelukkig konden agenten zijn speeksel ontwijken”: coronaspu­wer (24) blijkt achteraf besmet te zijn

Een 24-jarige coronaspuwer stond woensdag voor de rechter in Mechelen. Nadat hij recent werd tegengehouden omdat hij dronken rondreed en de nachtklok negeerde, verzette hij zich tijdens zijn arrestatie en spuwde hij in de richting van de inspecteurs. Achteraf bleek hij besmet te zijn met het coronavirus. Het is onduidelijk of hij ook mensen zo besmette.

23 december