Amerikaanse fabrikant van stemmachines eist schadevergoeding van 1,6 miljard van Fox News om beschuldigingen van fraude

Dominion Voting Systems Corp, een fabrikant van elektronische stemmachines, eist een schadevergoeding van 1,6 miljard dollar (1,36 miljard euro) van Fox News, omdat de Amerikaanse nieuwszender ten onrechte zou hebben beweerd dat Dominion de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 vervalste in het voordeel van Joe Biden.

Zowel presentatoren als gasten beweerden in uitzendingen van Fox News dat Dominion verkiezingsfraude had gepleegd om Trump uit het zadel te wippen. Ze hielpen zo om “een klein vlammetje te laten uitgroeien tot een razend vuur”, zegt Stephen Shackelford, advocaat van Dominion. Donald Trump verloor de verkiezingen, maar bleef zelf beweren dat er sprake was van verkiezingsfraude. Die beweringen werden volgens Dominion uitvergroot door Fox. Dominion wijst er onder andere op dat Fox News stelde dat het systeem van Dominion stemmen wijzigde, ondanks meerdere pogingen van het bedrijf om dat te weerleggen.

Volgens Shackelford is het niet uitgesloten dat Dominion ook individuen voor de rechter daagt. “Ik denk niet dat dit de laatste rechtszaak zal zijn”, stelt hij. Zo werden al gelijkaardige rechtszaken aangespannen tegen Sidney Powell, een advocate van de Trump-campagne, en Trumps persoonlijk advocaat Rudy Giuliani. In de gerechtsdocumenten stelt Dominion dat Fox gasten als Powell ontving om leugens te verspreiden over Dominion, en dat de presentatoren die beweringen vervolgens herhaalden en uitvergrootten.

Volledig scherm Een machine van Dominion Voting Systems © AP

Dominion schat dat de “radioactieve leugens” die verspreid werden door Fox hen in de loop van de volgende acht jaar maar liefst 600 miljoen dollar (509 miljoen euro) zullen kosten. Bovendien berokkenden de valse beweringen ook schade aan de waarde van het bedrijf, klinkt het.

“Fox News Media is trots op onze verslaggeving van de verkiezingen van 2020, die deel uitmaakt van de hoogste traditie van de Amerikaanse journalistiek, en zal zich in de rechtbank krachtig verdedigen tegen deze ongegronde rechtszaak”, reageert de nieuwszender in een verklaring.

Onderdrukking kiezers

De aanhoudende beweringen over verkiezingsfraude overtuigden echter veel Republikeinse kiezers en de situatie escaleerde toen Trump-aanhangers op 6 januari het Amerikaanse Capitool bestormden, op het ogenblik dat het Congres de uitslag van de verkiezingen wilde certificeren.

Republikeinse politici grijpen die overtuigingen nu aan als excuus om nieuwe beperkingen op de stemprocedures in te voeren. Donderdag ondertekende de Republikeinse gouverneur van Georgia een wet met een reeks nieuwe beperkingen die volgens activisten bedoeld zijn om zwarte kiezers te onderdrukken. Bij de recente verkiezingen konden de Democraten, deels dankzij de invloed van zwarte kiezers, nipt de verkiezingen winnen voor zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.

Volledig scherm Eric Coomer, directeur Product Strategy bij Dominion Voting Systems, demonstreert het gebruik van een van hun elektronische stemmachines. © REUTERS

Hele rist rechtszaken

In de nasleep van de verkiezingen van 2020 werden al meerdere rechtszaken wegens laster aangespannen. Zo daagde Eric Coomer, een hooggeplaatste medewerker van Dominion, in december Trumps campagneteam en de eigenaars van pro-Trump-media One America News Network (OAN) en Newsmax Media voor de rechter.

Smartmatic, dat ook stemmachines produceert, spande een zaak wegens laster aan tegen Lou Dobbs en twee andere Fox News-presentatoren, die het bedrijf er eveneens ten onrechte van beschuldigden om de uitslag van de verkiezingen te hebben vervalst. Daags nadat Smartmatic de zaak aanspande op 4 februari, voerde Fox het programma ‘Lou Dobbs Tonight’ af.

In een vermoedelijke reactie op het groeiend aantal rechtszaken wegens laster, tonen Amerikaanse conservatieve nieuwszenders nu een disclaimer of een vooraf opgenomen clip waarin ze afstand nemen van de pro-Trump-samenzweringstheorieën die worden verkondigd door hun gasten en presentatoren.

