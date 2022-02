Amerikaanse experts vinden mogelijk oorzaak Havana-syndroom

Cuba vaccineert als enige land ter wereld kindjes van twee: meer dan 95 procent van twee- tot achttienja­ri­gen al volledig ingeënt

Bij ons is de boosterprik voor jongeren van 12 tot 18 jaar vandaag opnieuw uitgesteld, maar op Cuba aarzelt de overheid niet wat het vaccineren van minderjarigen betreft. Cuba is zelfs het enige land ter wereld dat kindjes van amper twee jaar inent tegen het coronavirus. Meer dan 95 procent van de twee- tot achttienjarigen is er inmiddels volledig gevaccineerd. Onder meer daardoor kon omikron er veel minder hard toeslaan dan in Europa en in de VS.

