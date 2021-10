Amerikaanse experts positief over boostershot Moderna

NEDERLAND 48% meer positieve corona­tests in Nederland: “Verwachte najaars­stij­ging is ingezet”

12 oktober Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland is met bijna de helft gestegen. In de afgelopen zeven dagen zijn 17.832 positieve tests geregistreerd, tegen 12.016 in de week ervoor. Dat is een stijging van ruim 48 procent. De uitbraak staat nu op het hoogste niveau sinds eind augustus. “De verwachte najaarsstijging lijkt ingezet”, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse evenknie van Sciensano.