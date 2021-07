Amerikaanse expert: "Niet-gevaccineerden riskeren ergste virus uit hun leven op te lopen”

Ook in de VS rukt de erg besmettelijke deltavariant op, terwijl de vaccinatiecampagne er blijft sputteren. Scott Gottlieb, die onder het presidentschap van Donald Trump hoofd van de FDA (Food and Drug Administration) was, waarschuwde op CBS niet-gevaccineerden dat zij een groot risico lopen om besmet te raken met de deltavariant. “En voor de meesten die deze deltavariant krijgen, zal dat het ergste virus in hun hele leven zijn, wat de kans op een ziekenhuisopname betreft”, zei Gottlieb.

In Los Angeles County is het aantal nieuwe coronabesmettingen sinds 4 juli verviervoudigd, het aantal ziekenhuisopnames is er sinds vorige maand meer dan verdubbeld. In 48 Amerikaanse staten is in een week tijd het aantal nieuwe gevallen met meer dan 10 procent gestegen. De Amerikaanse hoogste gezondheidsinspecteur, Vivek Murthy, is daar bezorgd over, omdat een toename in het aantal infecties en ziekenhuisopnames meestal gevolgd wordt door een grotere sterfte door Covid-19. Vooral niet-gevaccineerden baren de experten zorgen, aldus nog Murthy aan CNN. 99,5 procent van de coronadoden in de VS vallen nu bij personen die niet gevaccineerd zijn. De boodschap van Murthy aan de Amerikanen is dan ook dat ze zich zeker moeten laten vaccineren.