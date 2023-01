Amerikaanse ex-minister Kissinger: NAVO-lidmaatschap Oekraïne zou “gepaste uitkomst” van oorlog zijn

“Voor deze oorlog was ik tegenstander van een Oekraïens lidmaatschap tot de NAVO omdat ik bang was dat het net het proces zou beginnen dat we nu zien”, sprak de 99-jarige Kissinger de aanwezigen via videoverbinding toe. “Nu dit proces dit niveau heeft bereikt, is het idee van een neutraal Oekraïne niet langer betekenisvol”, klonk het.

De Russische president Vladimir Poetin noemde de Oekraïense ambitie om NAVO-lid te worden in het verleden al meermaals “een bedreiging”.

Volgens Kissinger is het nodig dat het Westen de dialoog met Rusland blijft aangaan. De voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur benadrukte dat het van belang is om te voorkomen dat het Westen en Rusland rechtstreeks met elkaar in oorlog komen. Rusland moet volgens hem de kans krijgen om “zich weer bij het internationale systeem aan te sluiten”. Kissinger vindt het cruciaal dat er geen instabiliteit in het nucleair bewapende land is, zei hij.

Betrekkingen VS en China

De voormalige minister moedigde de Verenigde Staten en China voorts aan om hun bekoelde betrekkingen te verbeteren. Beide landen hebben daarvoor al “voorzichtige stappen” gezet, klonk het. Zo spreekt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen woensdag met de Chinese vicepremier Liu He in Zwitserland en binnenkort brengt ook de minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een bezoek aan China.

Kissinger was tussen 1969 en 1975 nationaal veiligheidsadviseur in de Verenigde Staten. Vanaf 1973 tot 1977 was hij ook minister van Buitenlandse Zaken onder de Republikeinse president Richard Nixon.

