Amerikaanse ex-militair en getuige in zaak van verijdelde terreuraanslag op Thalys opgenomen in ziekenhuis bij aankomst in Parijs

De 28-jarige voormalige militair voelde zich onwel en lag donderdagmorgen nog altijd in het ziekenhuis. Meer informatie kon de advocaat niet geven.



Spencer Stone en twee Amerikaanse vrienden met wie hij in augustus 2015 op de Thalys-trein zat, slaagden er met de hulp van andere passagiers in om el-Khazzani te overmeesteren. De toen 26-jarige Marokkaan was op de trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders.