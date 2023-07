Amerikaanse ex-marinier (31), die vorig jaar nog werd bevrijd uit Russische cel, gewond geraakt in Oekraïne

Amerikaans ex-marinier Trevor Reed (31) - die jarenlang in Rusland vastzat en vorig jaar vrijkwam bij een gevangenenruil - is gewond geraakt in Oekraïne, dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reed vocht aan Oekraïense zijde mee tegen het Russische leger. Hij is enkele weken geleden gewond geraakt en is naar Duitsland gebracht voor medische zorg.

KIJK. Reed over de gruwel in zijn Russische cel: “De muren hingen er vol bloed en uitwerpselen”

“Reed was niet betrokken bij activiteiten namens de Amerikaanse regering”, zo heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. Die laat ook weten dat de voormalige marinier met assistentie van een hulporganisatie naar Duitsland is overgebracht voor medische zorg. Naar dat land worden vaker soldaten gebracht die in Oekraïne gewond zijn geraakt.

De VS hebben Amerikanen meermaals gewaarschuwd niet naar Oekraïne af te reizen of mee te doen aan de strijd tussen Oekraïne en Rusland. In het reisadvies staat dat Russen Amerikaanse burgers in door Rusland bezette gebieden van Oekraïne vasthouden, ondervragen en intimideren. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken spreekt ook nu van levensgevaarlijke risico’s.

Reed werd in 2019 opgepakt door de Russische autoriteiten toen hij er op reis was met zijn vriendin. Hij had zogezegd enkele agenten aangevallen, maar dat werd nooit bewezen. Reed zat bijna drie jaar in de Russische gevangenis tot hij vrij kwam na een gevangenenruil in april 2022 met een Russische piloot, Konstantin Yaroshenko, die een straf van 20 jaar had gekregen voor samenzwering om cocaïne naar de VS te smokkelen.

Het nieuws dat Reed de wapens heeft opgenomen in Oekraïne tegen het Russische leger, kan de relaties tussen Rusland en de VS verder bemoeilijken en de Amerikaanse inspanningen om gevangenen vrij te laten tenietdoen.

