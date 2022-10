Amerikaanse ex-generaal Petraeus: “Als Poetin kernwapens inzet, zullen we Russisch leger in Oekraïne en op de Krim uitschakelen”

Als de Russische president Vladimir Poetin kernwapens zou inzetten in zijn oorlog met Oekraïne, dan zullen de Verenigde Staten en de NAVO hard terugslaan. Dat heeft de voormalige Amerikaanse generaal David Petraeus voorspeld bij ABC News. Hij voegde er wel aan toe dat hij een hypothese schetste en hierover niet met Jake Sullivan, de veiligheidsadviseur van president Joe Biden, had gesproken. Hij spreekt dus uit eigen naam.

Volgens de voormalige directeur van de CIA en viersterrengeneraal David Petraeus is Poetin “wanhopig” en “is hij aan het verliezen”. “De realiteit op het slagveld is onomkeerbaar”, zei hij stellig aan ABC News. Petraeus zei dat Oekraïne het conflict de voorbije zeven maanden een pak beter heeft aangepakt dan Rusland: “Oekraïne heeft de troepen beter gerekruteerd, beter bewapend, beter getraind en beter georganiseerd”. “Het gevolg is dat Oekraïne - een land dat drie keer kleiner is dan Rusland - nu een groter en veel efficiënter leger heeft”, aldus Petraeus. Hij verwees daarbij ook naar de steun van de VS, de NAVO en vele westerse landen. Zo hebben de VS en de Europese bondgenoten al miljarden neergelegd voor de verdediging van Oekraïne.

Petraeus denkt dat er geen militaire uitweg meer is voor Poetin, ook niet met de eventuele inzet van kernwapens. “Hij zal de verliezen blijven opstapelen op het slagveld.” Volgens Petraeus heeft Rusland een veelvoud aan militairen verloren in vergelijking met de Russische oorlog in Afghanistan en zal op een bepaald moment de erkenning moeten komen dat onderhandelingen moeten worden opgestart om deze oorlog te beëindigen.

De generaal op rust vindt wel dat we Poetins dreiging met nucleaire wapens ernstig moeten nemen. Op de vraag wat de reactie zou zijn, zei Petraeus - uit eigen naam: “Om u een hypothetische voorstelling te geven, we zouden reageren door de leiding te nemen van een collectieve inspanning met de NAVO die alle Russische conventionele troepen zou uitschakelen die we kunnen zien en identificeren op het slagveld in Oekraïne en ook op de Krim, en elk schip in de Zwarte Zee.”

Artikel 5

Petraeus herhaalde nog eens dat de VS en NAVO niet automatisch in een oorlogssituatie zouden belanden met Rusland als Poetin nucleaire wapens zou gebruiken in Oekraïne, omdat dat laatste land geen lid is van de NAVO. Artikel 5, dat stelt dat alle NAVO-leden in de verdediging schieten als één lid wordt aangevallen, kan daarom niet worden ingeroepen. Petraeus ziet twee mogelijkheden om een reactie van NAVO toch te rechtvaardigen, indien nodig. Zo kan de straling als argument worden beschouwd om de eventuele Russische aanval breder te zien met ook een NAVO-lid als slachtoffer, waardoor er kan worden ingegrepen. “De andere optie is dat dit zó verschrikkelijk is dat er wel een reactie móét komen, omdat dit niet onbeantwoord kan blijven.” Petraeus voegde eraan toe: “Nogmaals, je wil niet in een nucleaire escalatie terechtkomen, maar je moet wel tonen dat dit compleet onaanvaardbaar is.”

De voormalige CIA-directeur had het ook even over de energiecrisis in Europa, Poetins wapen waarmee hij Europa onder druk wil zetten en verdeeldheid wil zaaien. “Europa gaat een zware winter tegemoet, met een sterk verminderde aanlevering van aardgas, maar ze zullen er wel doorheen komen en ik denk niet ze verdeeld zullen raken over de steun aan Oekraïne”, zei Petraeus.