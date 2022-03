Amerikaanse ex-buitenlandminister Madeleine Albright overleden

In vier minuten tijd zes zware schilderij­en met totaalwaar­de van 75.000 euro gestolen in Eindhoven

In vier minuten tijd zijn dinsdagochtend zes schilderijen gestolen uit een galerie in Eindhoven. Dat bevestigt kunstenaar Jan van de Loo van galerie VDL Art. De totaalwaarde bedraagt ruim 75.000 euro. “Alles staat op beeld. Twee mannen zijn vier minuten binnen geweest. Het zijn best zware schilderijen, dus ze hebben het echt bewust gedaan met een goed plan.”

16:55