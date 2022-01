Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse zaken bellen dinsdag met elkaar over Oekraïne

Oekraïners krijgen militaire opleiding om zich te verdedigen wanneer Rusland binnenvalt

In Oekraïne voelen ze zich niet meer veilig nu een Russische aanval dichterbij komt dan ooit. Daarom organiseert de extreemrechtse partij Azov samen met het Nationale Korps een militaire opleiding voor de burgers in Kiev. Enkele veteranen leren de Oekraïners hoe ze een wapen moeten hanteren ze krijgen een tactische basis mee om zichzelf te verdedigen. Honderden Oekraïners krijgen in sneltempo een militaire opleiding. “Ik wil weten wat ik moet doen wanneer we worden aangevallen”, vertelt een van de deelnemers.

