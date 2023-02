Amerikaanse en Chinese ministers ontmoeten elkaar deze week mogelijk voor het eerst na heisa rond spionageballon

Minstens 4.815 gevallen van misbruik in Portugese kerk sinds 1950

Een onderzoekscommissie in Portugal schat dat er binnen de Rooms-Katholieke Kerk in het land sinds 1950 minstens 4.815 kinderen seksueel zijn misbruikt. De commissie heeft in ongeveer een jaar tijd 564 getuigenissen vastgelegd van mensen die zeggen slachtoffer van seksueel misbruik in de kerk te zijn geweest. Er zijn 25 zaken voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.