Amerikaanse droneaanval doodt IS-leider in Syrië

De leider van Islamitische Staat (IS) in Syrië is bij een Amerikaanse droneaanval om het leven gekomen. Dat melden twee officiële bronnen aan persagentschap Reuters. Ze wensen echter anoniem te blijven en geven geen details.

De dood van Maher al-Agal is zonder meer een nieuwe klap voor IS. Hij werd naar verluidt geraakt terwijl hij op een motorfiets in de buurt van Jindayris (in het noordwesten van Syrië) reed. Een van zijn naaste kompanen raakte zwaargewond.



“Aan deze operatie is een uitgebreide planning vooraf gegaan. Uit de eerste info blijkt dat er onder burgers geen slachtoffers gevallen zijn”, klinkt het in een statement. De terreurorganisatie probeerde zich net als guerrillabeweging te herorganiseren, nadat een groot deel van hun territorium verloren gegaan was.

Begin februari hadden Amerikaanse commando’s in de Syrische provincie Idlib het huis van de hoogste leider van IS omsingeld. Toen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi zich realiseerde dat hij in de val zat, blies hij zichzelf op. De klap doodde niet alleen hemzelf, maar ook enkele vrouwen en kinderen. Op foto’s was te zien dat de hele derde verdieping van het pand in het dorpje Atme was weggeslagen.

Een maand later werd Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi tot nieuwe zogenoemde kalief benoemd. Over hem is weinig bekend.

