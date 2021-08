Amerikaanse drone raakt doelwit Afghaanse tak van IS

De missie is uitgevoerd in het kader van terrorismebestrijding, één dag nadat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies op het vliegveld van Kabul. Het officiële dodental staat op 92, maar volgens diverse media zijn er mogelijk 180 doden gevallen. Onder hen zijn dertien Amerikaanse militairen.

Het ministerie van Defensie meldt niet of het doelwit direct betrokken was bij het bloedbad op de luchthaven, dat door IS-K is opgeëist. Een anonieme overheidsbron zegt dat dit niet het geval was en laat weten dat deze persoon ervan werd verdacht toekomstige aanvallen te plannen. De identiteit van het doelwit is niet openbaar gemaakt.