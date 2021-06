Amerikaanse dokter houdt z’n hart vast: grafiek toont hoe snel besmettingen kunnen stijgen als Deltavariant dominant wordt

De Amerikaanse dokter Ashish K. Jha, die geregeld in de Verenigde Staten op televisie komt als expert tijdens deze pandemie, waarschuwt dat zijn land de komende weken mogelijk een sterke stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zal zien. De arts vreest een nieuwe golf gevoed door de besmettelijkere Deltavariant. Met een grafiek toont hij hoe de situatie in een vingerknip veranderde in het Verenigd Koninkrijk, waar die variant heel snel dominant werd.

Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Indonesië doet de Deltavariant op dit moment de onrust toenemen. Ashish K. Jha, volksgezondheidsdeskundige, internist en decaan van de Brown University School of Public Health, vreest dat het ook in de Verenigde Staten en elders plots snel de verkeerde kant kan opgaan.

“Het is de meest besmettelijke variant die we tot nu toe hebben gezien”, zegt Jha over de gevreesde Deltavariant. Die werd voor het eerst ontdekt in India en was daardoor voorheen bekend als de Indiase variant. “Delta richt over de hele wereld ravage aan en zal ook hier problemen veroorzaken”, aldus de arts. Hij tempert het wijdverspreide gevoel dat het ergste achter de rug is. “Het is nog niet gedaan.”

Sterke stijging

De dokter beklemtoont dat het heel belangrijk is om zoveel mogelijk mensen volledig gevaccineerd te krijgen om de variant onder controle te krijgen. Pas wie volledig gevaccineerd is, is immers goed beschermd tegen de nieuwe kwelduivel. Jha verwijst naar de huidige trends in het Verenigd Koninkrijk, waar de Deltavariant al de dominante variant is geworden. “Laat ons kijken naar het Verenigd Koninkrijk om in onze toekomst te kunnen kijken”, zo verwoordt hij het op Twitter. “Een maand geleden had het Verenigd Koninkrijk half zoveel Covid-gevallen (per capita) dan de VS. Maar toen begon de Deltavariant voet aan grond te krijgen. En toen, in de loop van de vorige maand, werd Delta dominant bij de Britten.”

“Wat gebeurde er? Het aantal infecties in het VK steeg ongeveer bijna 6 keer in de afgelopen maand. Inmiddels is het aantal gevallen daar 5 keer hoger dan in de VS.”

De dokter vervolgt: “Dat zijn enkel infecties, zegt u... Er is zeker geen impact op het aantal ziekenhuisopnames. Wel, het aantal opnames in het VK is ook gestegen, tot bijna 80 procent meer dan een maand geleden. En er zijn geen tekenen dat er vertraging komt. Dat is niet goed.” Het aantal overlijdens blijft wel nog laag. “Het aantal sterfgevallen is laag, vooral omdat bijna alle ouderen gevaccineerd zijn”, verklaart Jha. Volgens hem zijn er evenwel ook “de eerste tekenen dat het aantal sterftes ook aan het stijgen is”.

Gisteren/maandag noteerde het Verenigd Koninkrijk 22.868 nieuwe coronabesmettingen. Dat is een cijfer dat sinds eind januari niet meer was gezien.

Volledige vaccinatie

De arts beklemtoont dat de cijfers geen verklaring vinden in een slechte Britse vaccinatiecampagne. Integendeel, het Verenigd Koninkrijk is al in een vergevorderd stadium van vaccinatie. “Het Verenigd Koninkrijk heeft een groter deel van zijn populatie volledig gevaccineerd dan de Verenigde Staten”, stelt Jha. Concreet is 60 procent van de Britse bevolking volledig gevaccineerd, tegenover 46 procent van de Amerikaanse bevolking.

“De Britse ervaring suggereert dat het vaccinatieniveau in de VS niet genoeg zal zijn om de Delta-piek af te weren”, concludeert Jha. “Waarschijnlijk zullen we het aantal besmettingen de komende weken zien stijgen als Delta dominant wordt.” De piek zal niet overal in het land even groot zijn, voegt hij nog toe. “Vooral plekken met een lagere vaccinatiegraad lopen risico.” Dat zie je ook in het Verenigd Koninkrijk, waar de Deltavariant vooral lelijk huis houdt in die regio’s waar er een vrij lage vaccinatiedekking is.

Op dit moment wordt zo’n 20 procent van de Amerikaanse besmettingen veroorzaakt door de Deltavariant, en het is ook volgens andere experten een kwestie van weken voor die vermoedelijk ook daar dominant wordt.

En bij ons?

Ook in België kunnen de cijfers ondanks de verder vorderende vaccinatiecampagne weer stijgen door de Deltavariant. Wiskundige Christina Pagel, lid van een Britse expertengroep, kwam eerder deze week nog met die specifieke waarschuwing voor ons land. “Ik zie dat nog maar 30 procent van de Belgische bevolking volledig gevaccineerd is”, liet ze optekenen. “Zo houdt u de Deltavariant niet tegen.”

De Deltavariant is momenteel al serieus terrein aan het winnen bij ons. Eind vorige week werd 15,7 procent van alle nieuwe besmettingen veroorzaakt door de Deltavariant, tegenover 6,1 procent de week daarvoor. Waarschijnlijk zal de variant eind juli al 80 à 90 procent van alle nieuwe besmettingen uitmaken in ons land, waarschuwde biostatisticus Geert Molenberghs gisteren in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Molenberghs vreest vooral voor de invloed van reizen op de coronacijfers. “Pas wie twee weken volledig gevaccineerd is, is goed beschermd tegen deze nieuwe variant. Dat gaat bij veel reizigers nog niet het geval zijn.” Hij voegde toe dat in het Verenigd Koninktijk de opmars van de variant zeer duidelijk gebeurt via de jongere generaties, de leeftijdsgroep dus waarvan het grootste deel nog niet gevaccineerd is. “Het zal dus erg belangrijk zijn dat ook jonge mensen zich laten vaccineren.”