Amerikaanse diplomatieke boycot van Winterspelen valt slecht bij Chinese autoriteiten: “Gebaseerd op leugens en geruchten”

Beurzen leven op na zorgen over omikron

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met forse winst geëindigd, nadat maandag ook op de New Yorkse beurzen aanzienlijke plussen opgetekend werden. Zorgen over een economisch ontwrichtende opleving van het coronavirus door de omikronvariant verdwenen naar de achtergrond. Vorige week leidden die zorgen nog tot grote koersschommelingen op de financiële markten. Ook andere Aziatische beurzen noteerden tussentijds hoger. In China beloofden beleidsmakers versoepelingen om de economische groei aan te jagen.

8:03