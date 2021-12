Amerikaanse diplomatieke boycot van de Winterspelen is slecht gevallen bij Chinese autoriteiten

Showbizz ‘Mister Night of the Proms’ John Miles (72) overleden

‘Night of the Proms’-veteraan John Miles is gisteren, 5 december, op 72-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in zijn woonplaats in het Engelse Newcastle, omringd door zijn familie, aan de gevolgen van een korte, maar ernstige ziekte. Slechts twee weken voor zijn dood kreeg hij een kankerdiagnose. Miles was vooral bekend van zijn grote hit ‘Music’.

