Amerikaanse die zelf kind verloor aan verdrinking, leert baby’s ‘zelfreddend zwemmen’: “Je baby zal huilen. Maar het redt levens”

Biden antwoordt afwijkend over vraag over ontmoeting met omstreden Saudische kroonprins

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag in Washington gezegd dat hij in juli "geen ontmoeting met Mohammed bin Salman" zal hebben. "Ik ga naar een internationale bijeenkomst en hij zal daaraan deelnemen", zei Biden naar aanleiding van een eerdere aankondiging over een ontmoeting met de Saudische kroonprins.

18 juni