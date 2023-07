Amerikaanse die haar ‘zombiekinderen’ vermoordde veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

LIVE. Burgemees­ter Charkiv: gewonde bij nachtelij­ke Russische droneaan­val­len op stad en studenten­flat

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reist in september waarschijnlijk naar New York om er de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Verwacht wordt dat hij er de krijtlijnen voor een ‘vredesformule’ zal voorstellen. De burgemeester van Charkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, zegt in de nacht van maandag op dinsdag op Telegram dat zijn stad getroffen is door Russische droneaanvallen, daarbij zou een gewonde zijn gevallen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.