Amerikaanse coronacoördinator: “Johnson & Johnson heeft maar paar miljoen doses van vaccin in voorraad”

De Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson heeft “geen grote voorraad” van het coronavaccin klaarliggen. Dat heeft Joe Bidens coronacoördinator Jeff Zients gezegd. Volgens Zients gaat het maar “om een paar miljoen” doses. Het vaccin van Johnson & Johnson - moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica in Beerse - wacht nog op goedkeuring in de VS, maar die zou er nog deze maand komen. Ook bij de Europese autoriteiten is daarvoor een aanvraag ingediend.

Jeff Zients verkondigde dat hij in de laatste weken van Johnson & Johnson (J&J) vernomen heeft dat er “geen grote voorraad” van het Covid-19-vaccin op levering ligt te wachten. Zients sprak van “enkele miljoenen” doses “om mee te starten”. Het grote voordeel van het vaccin is wel dat het maar één prik behoeft en geen twee, zoals bij de andere al wel goedgekeurde vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna. Die bedrijven kampten zelf van in het begin met leveringsproblemen en konden/kunnen hun beloftes niet waarmaken.

De VS rekende op het vaccin van Johnson & Johnson om de vaccinatiecampagne te versnellen. De Amerikaanse Food and Drug Administration zou ten vroegste op 27 februari dat vaccin goedkeuren voor gebruik. J&J heeft een deal met de VS voor de levering van 100 miljoen doses tegen eind juni, zei Zients. “We doen er alles aan om, in samenwerking met het bedrijf, het leveringsschema te versnellen”, aldus Zients.

Ook de bekende viroloog Anthony Fauci, de medische hoofdadviseur van het Witte Huis, had “aanzienlijk meer” doses van J&J verwacht voor de eerste leveringen. “Ik ben wat teleurgesteld dat het aantal doses dat we aanvankelijk van J&J zullen krijgen relatief klein is, maar naarmate de lente vordert, zullen er wel meer en meer komen”, zei Fauci.

Intussen bestelde de regering-Biden nog eens 100 miljoen bijkomende doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech en evenveel van dat van Moderna. De VS komen zo in totaal op 600 miljoen doses, waarmee 300 miljoen Amerikanen kunnen worden ingeënt.