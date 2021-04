Amerikaanse Congres-voorzitster Nancy Pelosi onder vuur nadat ze George Floyd bedankt om zijn “leven op te offeren”

Frankrijk in de ban van ontvoering Mia (8): “Beruchte complotgoe­roe betaalde 3.000 euro om hele operatie in goede banen te leiden”

20 april De ontvoeringszaak van de achtjarige Mia in Frankrijk blijft ook na de ontknoping nog de gemoederen beroeren. De beruchte complotdenker Rémy Daillet-Wiedemann wordt er nu van verdacht 3.000 euro op tafel gelegd te hebben om de hele operatie in goede banen te leiden. Speurders zijn actief naar hem op zoek, maar dat belooft geen makkelijke klus te worden. De man is immers naar Maleisië gevlucht nadat het hem in andere rechtszaken te heet onder de voeten geworden was. In zijn naam werd vorig jaar nog een politiebureau aangevallen.