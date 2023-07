Amerikaanse clustermunitie officieel geleverd aan Oekraïne: “Dit kan het slagveld radicaal veranderen”

De VS kondigden vorige week na “een moeilijke beslissing” de levering van omstreden clusterbommen aan Oekraïne aan, ondanks wijdverspreide zorgen over het langetermijnrisico voor burgers. Clustermunitie zorgt volgens critici voor onnodig veel schade en burgerslachtoffers, en het duurt jaren om het op te ruimen.

Clusterbommen kunnen honderden kleine explosieve ladingen verspreiden, die onontploft in de grond kunnen achterblijven. Daardoor vormen ze lang nadat een gewapend conflict voorbij is nog altijd een dodelijk risico voor burgers. Ze zijn verboden door veel landen, die daartoe in 2008 in Oslo een verdrag ondertekenden. Oekraïne, Rusland en de VS ondertekenden het verdrag niet.

“Voordeel”

De Amerikanen hopen specifiek dat de clustermunitie het Oekraïense leger helpt om door de Russische verdedigingslinies te breken. De Russische invasiemacht heeft in Oekraïne grootschalige verdedigingswerken opgeworpen. Het is moeilijk om daar door te breken.

De Oekraïense legercommandant Oleksandr Tarnavsky bevestigt donderdag tegen ‘CNN’ dat de Amerikaanse clustermunitie is aangekomen. “We hebben het nog niet gebruikt, maar dit kan het slagveld radicaal veranderen” zegt hij.

“De vijand begrijpt ook dat we een voordeel hebben als we deze munitie krijgen,” aldus Tarnavsky, die benadrukt dat zijn strijdkrachten het wapen niet zullen inzetten in dichtbevolkte gebieden. Dat was een voorwaarde van de VS voor de levering van de munitie. “De Russen denken dat we het in alle gebieden van het front zullen gebruiken. Dat klopt niet”, aldus de commandant.

Het Kremlin dreigde eergisteren dat het “tegenmaatregelen” zal nemen als Oekraïne het wapen inzet tegen zijn troepen. Als de Amerikanen clusterbommen leveren aan Oekraïne, dan zal Moskou “gelijkaardige” wapens inzetten, liet de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe verstaan. Volgens Sjojgoe zijn de Russische clusterbommen overigens “veel efficiënter dan de Amerikaanse, en zijn ze beschikbaar in een breder en diverser gamma”.

Tot dusver zouden de Russen de munitie nog niet ingezet hebben bij de inval in Oekraïne, beweerde Sjojgoe. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben Rusland er echter al herhaaldelijk van beschuldigd clusterbommen in te zetten. Ook Oekraïense troepen zouden al clustermunitie hebben gebruikt, om zich te verdedigen. Nu dreigt Rusland dus officieel met de inzet ervan in Oekraïne.

Volledig scherm Oekraïne ligt ook al vol mijnen. Hier een beeld van vorige week van een anti-tankmijn in het dorp Neskuchne, in de regio Donetsk. © REUTERS

Oproep

Meerdere NAVO-landen beklemtoonden deze week het Amerikaanse voorbeeld niet te zullen volgen, omwille van de bezorgdheden. En Cambodja kwam met een emotionele oproep om nergens en nooit meer clustermunitie te gebruiken. In de jaren zestig en zeventig dropte de VS clusterbommen boven het land om schuilplaatsen van de Vietcong uit buurland Vietnam te vernietigen. Ook tijdens een burgeroorlog, die drie decennia duurde tot in 1998, werden in Cambodja mijnen en clustermunitie ingezet. 25 jaar na het burgerconflict en meer dan een halve eeuw na de Amerikaanse bommen, sterven nog steeds Cambodjanen als gevolg van die wapens.