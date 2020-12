Amerikaanse burgemeester spreekt volk vanuit vakantieresort in Mexico toe: “Mensen, blijf thuis”

Een Amerikaanse burgemeester is in ernstige verlegenheid gebracht, nadat bekend is geworden dat hij vanuit een Mexicaans vakantieresort een Facebookvideo opnam waarin hij inwoners van zijn stad Austin aanspoorde om thuis te blijven. “Dit is niet het moment om te ontspannen”, waarschuwde Steve Adler. De Democraat zat op dat moment niet in isolatie, maar was met zijn familie op vakantie in badplaats Cabo San Lucas.

Enkele uren nadat de krant Austin American-Statesman het schandaal ontdekte en erover publiceerde, bood de 64-jarige burgervader zijn excuses aan. “Hoewel ik geen bevelen of richtlijnen heb overtreden, betreur ik deze reis”, stelt Adler in een verklaring. Er golden op het moment van de beruchte Facebookvideo geen restricties voor reizen naar het buitenland. Daar kwam, precies op het moment dat Adler met zijn gezin terugkeerde, verandering in. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Texas worden momenteel alle niet-essentiële reizen afgeraden.

“Op dit moment zou ik niet meer op reis gaan, niet met Thanksgiving en niet met Kerstmis”, belooft Adler. Hij is bang dat zijn vakantie nadelige consequenties heeft voor de volksgezondheid in Austin. “Ik vrees dat mensen deze reis, hoewel die in een veiligere periode plaatsvond, misbruiken als rechtvaardiging voor risicovol gedrag. Achteraf gezien heb ik het slechte voorbeeld gegeven. Daarvoor bied ik mijn excuses aan.”

Huwelijk

De vakantietrip naar Cabo San Lucas had alles te maken met het huwelijk van zijn dochter, dat even daarvoor in Austin plaatsvond. Volgens de burgemeester hadden alle twintig bezoekers vooraf een coronatest gedaan en hielden zij gedurende het feest 1,5 meter afstand van elkaar. Wel erkende hij dat de mondmaskers, die tijdens het huwelijk uitgedeeld werden, niet de hele tijd zijn gedragen.

De volgende dag gingen de burgemeester en zeven andere aanwezigen bij de bruiloft aan boord van een privéjet naar het resort van Cabo San Lucas, waar ze een week doorbrachten in een gezinsappartement. Tijdens zijn verblijf sprak Adler de inwoners van Austin toe in een Facebookvideo, waarin hij op geen enkel moment duidelijk maakte, dat hij buiten de stad verbleef. “We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, als dat mogelijk is. Dit is niet het moment om te ontspannen. We moeten goed uitkijken. Als we niet oppassen, moeten we misschien dingen sluiten”, zei hij.

The Simpsons

Opnieuw doet de blunder denken aan een scène uit The Simpsons. In de aflevering ‘Marge in Chains’ uit 1993 wordt hun woonplaats Springfield getroffen door een grieppandemie. De corrupte burgemeester Diamond Joe Quimby drukt de inwoners van zijn stad op het hart dat hij vanuit zijn kantoor de situatie coördineert. In realiteit is hij op vakantie op de Bahamas (zie onderaan dit artikel).

Tekst gaat verder onder deze video, opgenomen vanuit het vakantieresort.

Politieke schandalen in VS

Adler is niet de eerste bewindspersoon die in coronatijd in verlegenheid wordt gebracht. Zo bood de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, vorige maand zijn excuses aan nadat hij betrapt was op een diner met lobbyisten en leden van een belangenorganisatie van artsen. Ze droegen geen mondmaskers en zaten allemaal aan één tafel in een chique restaurant.

Newsom beweerde aanvankelijk dat de maaltijd in de met een Michelinster bekroonde French Laundry, waar sommige menu's 450 dollar (371 euro) per persoon kosten, buiten plaatsvond. Maar binnen mum van tijd doken er foto’s op die aantoonden dat het diner wel degelijk binnen was. Een dag later zat de burgemeester van San Francisco, London Breed, in hetzelfde restaurant met zeven anderen. Ook toen werden de coronaregels geschonden.

De lijst van politieke schandalen gaat nog verder. Zo had burgemeester Sam Liccardo van San Jose dinsdag een Thanksgivingdiner in de openlucht bij zijn ouders thuis, samen met mensen uit vijf verschillende huishoudens. Het diner vond plaats nadat hij tweette dat iedereen deze Thanksgiving thuis moest blijven.

“We voelen allemaal een zekere spanning, maar hier is echt sprake van hypocrisie. Zoveel mensen die het nu moeilijk hebben, en dan zie je deze mensen naar zeer chique sociale gelegenheden gaan om zich te mengen met mensen buiten hun directe bubbel”, zegt Melinda Jackson, professor politieke wetenschappen, tegen Associated Press.