Amerikaanse Buitenlandminister trekt naar China om gespannen banden aan te halen: “Taiwan is grootste gevaar voor relatie VS en China”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is vanmorgen aangekomen in de Chinese hoofdstad Peking, waar hij als eerste een bezoek bracht aan zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang. Het gaat om het hooggeplaatste Amerikaanse bezoek sinds 2018 en komt op een moment waarop de relatie tussen de Verenigde Staten en China onder druk staat en beide landen bereid zijn de banden aan te halen om escalatie te voorkomen.

Blinken zal twee dagen in de Chinese hoofdstad doorbrengen. Op het menu staan een reeks ontmoetingen met hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Chinese regering. Blinken spreekt ook met de Chinese topdiplomaat Wang Yi en mogelijk ook met president Xi Jinping. De verwachting is dat Blinkens bezoek de weg vrijmaakt voor meer bilaterale gesprekken op hoog niveau, mogelijk ook tussen de twee presidenten.

Oorspronkelijk zou Blinken in februari al naar China afreizen. Die trip werd uitgesteld nadat een Chinese ballon dagenlang in het Amerikaanse luchtruim vloog en uiteindelijk werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht. Het ging volgens de VS om een spionageballon, volgens China klopt dat niet.

“Openhartig” en “constructieve” gesprekken

De gesprekken tussen Blinken en Qin vandaag waren “openhartig" en “constructief”, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken na afloop van de eerste contacten in Peking. Blinken heeft volgens het ministerie een aantal pijnpunten in de relaties met China aangesneden, maar heeft het met Qin ook gehad over een aantal domeinen waarop Washington en Peking zouden kunnen samenwerken. Blinken heeft Qin nu uitgenodigd om een tegenbezoek te brengen aan Washington. Daarvoor wordt momenteel een geschikte datum gezocht, luidt het in Amerikaanse kringen.

Minister Qin Gang van zijn kant verklaarde na afloop van het gesprek dat Taiwan “het grootste gevaar” in de relaties met de VS is. “De kwestie van Taiwan is een fundamentele kwestie voor de primordiale belangen van China en het belangrijkste thema in de relaties met de Verenigde Staten, en het grootste gevaar” voor die relaties, zo verklaarde Qin aan Blinken, volgens staatszender CCTV.

Gespannen relatie

De betrekkingen tussen de VS en China zijn ernstig gespannen door een hele reeks controversiële kwesties. Onder andere de steun van China voor de oorlog van Rusland in Oekraïne, dreigementen van Peking aan het adres van Taiwan en het voortdurende handelsgeschil tussen de twee landen zorgen voor conflicten. De regering van president Joe Biden ziet China als de grootste geopolitieke uitdaging en treedt hard op tegen Peking.

De Chinese president Xi ontmoette zijn Amerikaanse ambtgenoot in november in de marge van de G20-top op Bali, nadat de relatie tussen de landen al was verslechterd. Daar besloten ze dat hun landen meer met elkaar gaan communiceren.

