Amerikaanse brandweerman hoort eigen adres op dispatch, maar alle hulp kwam te laat: gezin overleden nadat hun huis in brand vloog

Belg verdacht van dubbele moordpo­ging na mysterieu­ze misdaad in Duitse hotelkamer

In de Duitse stad Keulen is een 28-jarige Belg aangehouden. Hij wordt verdacht van een dubbele moordpoging nadat twee mannen zwaargewond en onder het bloed werden aangetroffen in een hotelkamer. Een van is in levensgevaar. Wat er zich heeft afgespeeld, blijft voorlopig een mysterie. De politie is een moordonderzoek gestart.