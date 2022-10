Amerikaanse beweert dat haar vader minstens 50 vrouwen vermoordde: “Ik moest lichamen mee helpen dumpen en weet dus waar ze begraven liggen”

De slachtoffers zouden begraven liggen in (de omgeving van) een diepe put in zeer onherbergzaam gebied in Thurman. “Mijn broers en ik moesten hem helpen bij het transport”, vertelt Studey in het tijdschrift ‘Newsweek’. “In de winter gebruikten we een slede, als het warmer was een kruiwagen. Wanneer hij zei dat we naar de put gingen, wisten we genoeg. Tijdens die tochten dacht ik telkens dat hij me zou vermoorden omdat ik te veel wist.”

Lucy schat dat haar vader 50 à 70 doden op zijn geweten heeft. In sommige jaren sloeg hij tot vijf of zes keer toe. Als de aantijgingen kloppen, zou Donald Studey een van de ergste seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis zijn. Hijzelf overleed in maart 2013 op 75-jarige leeftijd.

Sekswerkers

De vrouwen in kwestie waren meestal sekswerkers of eenzame passanten die hij in de nabijgelegen stad Omaha (Nebraska) oppikte. Ze waren allemaal wit en tussen de 20 en 40 jaar oud. Een weggelopen meisje van 15 jaar vormt de uitzondering. De meesten zouden ook donker haar gehad hebben.

“Wat een verhaal, maar voorlopig hebben we geen bewijs”, reageert sheriff Kevin Aistrope. “Zelf geloof ik wel stellig dat er beenderen onder de grond liggen. Ik kan moeilijk geloven dat twee lijkhonden er allebei naast zouden zitten.” Hij benadrukt ook dat Lucy benaderd wordt als getuige en dus niet als verdachte.

Drugs- en wapensmokkel

‘Newsweek’ ontdekte dat Donald Studey in de cel gezeten heeft voor onder meer kleine diefstallen en dronkenschap achter het stuur. Volgens de sheriff lag hij altijd wel overhoop met de arm der wet. “Hij hield zich ook bezig met drugs- en wapensmokkel”, weet Lucy. “Controles wist hij makkelijk te omzeilen door ons als kind in zijn vrachtwagen mee te nemen. Hij werd snel kwaad en als hij gedronken had, durfde hij mensen neer te steken of neer te schieten.”

Zijn twee vrouwen pleegden naar verluidt zelfmoord. Daar worden nu vragen bij gesteld. Ook Lucy’s broer Gary stapte op 39-jarige leeftijd uit het leven.

“Nabestaanden verdienen deftig afscheid”

Maandag gaan er graafwerkzaamheden van start op het moeilijk toegankelijke terrein en zal er dus eindelijk meer duidelijkheid komen. “Ik breng dit verhaal al jaren naar buiten, maar tot nu toe leek niemand naar mij te willen luisteren”, betreurt Lucy. “Volgens een leerkracht gaat het hier om een familiezaak en moet daar niet in geroerd worden. Agenten zeiden dan weer dat ze niet konden vertrouwen op het geheugen van een kind, maar geloof mij: zelfs nu nog herinner ik me alles tot in het kleinste detail.”

“Voor mijn vader voel ik helemaal niets meer. Ik wilde gerechtigheid toen hij nog leefde, maar daar is het nu te laat voor. Ikzelf zal slechts kunnen rusten als de waarheid naar boven gekomen is. De nabestaanden van de slachtoffers verdienen een deftig afscheid en een antwoord op al hun vragen”, besluit Lucy.

