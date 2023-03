Amerikaanse bedrijven zeggen ongeveer miljard dollar toe voor vrouwen in Afrika

Het overgrote deel van de toegezegde investeringen komt van privébedrijven of stichtingen. Meer dan 400 miljoen dollar gaat specifiek naar projecten voor digitalisering bij vrouwen, want uit onderzoek blijkt dat 66 procent van alle vrouwen in Afrika geen gebruik maakt van het internet. Vrouwen zijn daardoor meer van de digitale economie afgesneden dan mannen. De projecten omvatten investeringen in bedrijven die basisstations voor mobiele netwerken op zonne-energie exploiteren in plattelandsgebieden, in opleidingen voor vrouwen op gebieden als cybersecurity en in steunprogramma's voor Afrikaanse technologiestart-ups.