Amerikaanse bedrijven dekken reiskosten van werknemers die naar andere staat moeten reizen voor abortus

Vrees voor Republikeinse wraak

Andere grote werkgevers, zoals Walmart, Target en de Walt Disney Co weigeren om zich te mengen in het debat. Sommige vrezen immers voor een groeiende trend onder politici in Republikeinse staten om bedrijven te straffen voor hun standpunten inzake sociale kwesties. Zo tekende Ron DeSantis, de Republikeinse gouverneur van Florida, in april een wetsvoorstel dat Disney het recht op zelfbestuur ontnam in hun themaparken in de buurt van Orlando als vergelding voor hun verzet tegen een nieuwe wet die in Florida het onderwijs over LGBTQ+-kwesties op scholen beperkt.