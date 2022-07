Amerikaanse basketvedette Griner stuurt Biden handgeschreven brief met vraag om hulp

De in Rusland vastgehouden Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner heeft een handgeschreven brief naar het Witte Huis gestuurd waarin ze de Amerikaanse president Joe Biden om hulp vraagt, zo meldden Amerikaanse media maandag.

"Terwijl ik hier in een Russische gevangenis zit, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden, ben ik doodsbang dat ik hier voor altijd zal moeten blijven", schreef Griner op de Amerikaanse nationale feestdag. Het Witte Huis heeft de ontvangst van de brief intussen bevestigd.

“Op 4 juli eert onze familie normaal gesproken de dienst van hen die voor onze vrijheid vochten, zoals mijn vader die een veteraan is van de Vietnamoorlog. Het doet pijn als ik eraan denk hoe ik deze dag normaal gesproken vier, want vrijheid betekent dit jaar iets heel anders voor me.”

“Ik besef dat u met zo veel zaken bezig bent, maar vergeet alstublieft mij en de andere Amerikaanse gedetineerden niet. Doe alstublieft alles wat u kan om ons thuis te brengen,” voegde Griner eraan toe. “Ik heb voor het eerst gestemd in 2020 en ik heb op u gestemd. Ik geloof in u. Ik heb nog zoveel goed te maken met mijn vrijheid die u kunt helpen herstellen.

“Ik mis mijn vrouw! Ik mis mijn familie! Ik mis mijn teamgenoten! Het doet me pijn te weten dat ze nu zo lijden. Ik ben dankbaar voor alles wat u op dit moment kan doen om me thuis te krijgen.”

Cannabisolie?

Vorige week vrijdag is het proces tegen de 31-jarige Griner van start gegaan. Op 17 februari werd ze op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd, omdat ze in het bezit was van "vape cartridges die roken naar cannabisolie", zo klonk het eerder in een verklaring van de Russische douane. Daarvoor riskeert ze een gevangenisstraf van tien jaar. Het proces dreigt tot eind dit jaar aan te slepen en al minstens voor de duur ervan zal Griner achter de tralies blijven. De volgende hoorzitting vindt plaats op 7 juli.

De vertegenwoordigers van Griner gaan niet in op de stoffen die in haar vape cartridge zouden zitten. Het verschil tussen niet-psychoactieve cannabidiol - beter bekend als CBD, dat populair is onder atleten als een mogelijk hulpmiddel bij het herstel van de training - en psychoactieve cannabis wordt niet erkend in Rusland. CBD wordt in de VS algemeen als legaal erkend, en het Wereldantidopingagentschap (WADA) haalde CBD in 2018 van zijn lijst met verboden middelen.

Drukkingsmiddel

Haar aanhouding werd pas op 5 maart bekendgemaakt, vijftien dagen na haar arrestatie. In tussentijd was Rusland buurland Oekraïne binnengevallen, met een internationale crisis en Amerikaanse sancties voor Moskou als gevolgen. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten in het conflict met Rusland en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

Brittney Griner is een tweevoudige olympische kampioene en in eigen land dan ook een vedette. In Rusland was ze bij Jekaterinenburg een ploeggenote van Belgian Cat Emma Meesseman. Als steunbetuiging plaatst de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA dit seizoen haar rugnummer en initialen op alle courts. In eigen land komt Griner uit voor Phoenix Mercury.