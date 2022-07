Amerikaanse basketbalster Griner pleit in Russische rechtbank schuldig voor drugsbezit: “Ik wilde de wet helemaal niet overtreden”

De 31-jarige Griner werd op 17 februari op een luchthaven in de buurt van de hoofdstad Moskou gearresteerd, omdat ze in het bezit was van vape-patronen die hasjolie bevatten. Dit is een stof die illegaal is in het Rusland. Washington vreest dat de basketbalvedette gebruikt wordt als middel om druk te zetten op de VS en waarschuwde er al voor dat Amerikanen in Rusland riskeren willekeurig opgepakt te worden.

“Geen opzet”

“Ik zou graag schuld bekennen, edelachtbare. Maar er was geen opzet. Ik wilde de wet niet overtreden”, zei Griner. “Ik wil mijn getuigenis graag later afleggen. Ik heb tijd nodig om me voor te bereiden,” voegde ze eraan toe. De volgende rechtszitting is gepland op 14 juli.

In een handgeschreven brief deed Griner eerder deze week een rechtstreeks beroep aan president Biden om de inspanningen van de VS om haar naar huis te brengen te verhogen. “Ik realiseer me dat je met zoveel dingen bezig bent, maar vergeet mij en de andere Amerikaanse gevangenen alsjeblieft niet”, schreef Griner. “Doe alstublieft alles wat u kunt om ons thuis te brengen.”

Biden sprak woensdag met de vrouw van Griner en vertelde haar dat hij eraan werkte om haar “zo snel mogelijk” vrij te krijgen. Amerikaanse functionarissen en veel atleten hebben opgeroepen tot de vrijlating van Griner. De detentie van Griner heeft ook de vrees doen ontstaan dat Moskou de tweevoudige Olympische gouden medaillewinnares zou kunnen gebruiken om te onderhandelen over de vrijlating van een hooggeplaatste Russische burger in Amerikaanse hechtenis.

“Geen politiek karakter”

De Russische autoriteiten zeggen dat er geen reden is om de detentie van Griner als illegaal te beschouwen en dat de zaak tegen haar geen politiek karakter heeft. De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Moskou, Sergej Ryabkov, zei donderdag dat het moeilijk is om gevangenen uit te wisselen met de Verenigde Staten en stelde voor dat Washington zou stoppen met praten over het lot van Griner.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat Griner tegen haar vonnis in beroep kan gaan of om clementie kan vragen zodra een vonnis is uitgesproken.