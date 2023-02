Amerikaanse autoriteiten: treinongeval Ohio veroorzaakt door oververhitting in wielstel

Tiener met zwaar strafblad schiet uren na eerste moord ook tv-reporter en meisje (9) dood in Florida

In Orlando (Florida) heeft een tiener met een zwaar strafblad een tv-reporter en een negenjarig meisje doodgeschoten. De zware feiten gebeurden vijf uur nadat hij op dezelfde plek ook al een jonge vrouw om het leven gebracht had. Keith Melvin Moses (19) had een brede grijns op het gezicht toen hij in de boeien geslagen werd.