Amerikaanse autoriteiten onderzoeken oneigenlijk gebruik van Tesla-middelen

Franse gevangene geniet van zwembadje in zijn cel: “Enkel de zonnecrème ontbreekt nog”

Geen alledaags zicht: in de Franse stad Valence heeft een gevangene een zwembadje in zijn cel geïnstalleerd. De jongeman filmde zelfs live op TikTok hoe hij languit in het water lag. “Enkel de zonnecrème ontbreekt nog”, reageert de vakbond ontzet. Door dat patserig haantjesgedrag liep hij uiteindelijk wel tegen de lamp.