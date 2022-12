Amerikaanse Athena (7) ontvoerd en vermoord door 31-jarige FedEx-bezorger

De 7-jarige Athena Strand uit Wise County, in de Amerikaanse staat Texas, werd eerder deze week als vermist opgegeven. Na een zoekactie van twee dagen vond de politie het lichaam van het meisje vrijdag terug. De dader is een bezorger van de koerierdienst FedEx, die een pakje kwam leveren bij Athena thuis op het moment dat het kind verdween. De 31-jarige man heeft ondertussen bekend dat hij het meisje gekidnapt en gedood heeft.

De 7-jarige Athena verdween afgelopen woensdag in de buurt van haar woning. De politie zette onmiddellijk een grootschalige zoekactie op poten, maar na twee dagen werd het kind dood teruggevonden. “Het is een van de zwaarste moordzaken die ik al heb meegemaakt omdat het gaat om de dood van een kind”, zei de lokale sheriff Lane Akin op een persconferentie kort na de gruwelijke ontdekking. Waar het lichaam precies werd aangetroffen, is niet bekend.

Volgens de politie reed de jonge Athena afgelopen woensdag mee met de schoolbus naar huis en kwam ze omstreeks 16:15 uur aan bij de woning van haar vader en stiefmoeder. Die laatste verwittigde ongeveer twee uur later de politie nadat haar stiefdochter nog altijd niet was thuisgekomen. De autoriteiten stuurden meteen een amber alert uit.

Een foto van de 7-jarige Athena.

Vermoord door pakjesbezorger

Afgelopen vrijdag trof de politie het lichaam van Athena aan. Volgens de agenten werd het kind ontvoerd toen ze zich op de oprit van haar huis, die maar liefst 180 meter lang is, bevond. De autoriteiten vermoeden dat ze amper een uur na haar verdwijning om het leven werd gebracht.

De dader is de 31-jarige Tanner Lynn Horner, een pakjesbezorger van FedEx. Hij werd vrijdag gearresteerd nadat de politie een tip over zijn identiteit had ontvangen. Horner heeft reeds bekend dat hij Athena ontvoerde en vermoordde. De man was een pakje aan het leveren toen het kind kwam aangewandeld. Het motief van Horner is niet bekend. De bezorger zou noch het meisje noch haar familie kennen, benadrukt de politie. De doodsoorzaak van Athena wordt nog volop onderzocht.

“Ziek en wreed monster”

Athena’s moeder, Maitlyn Presley Gandy, reageerde via Facebook op de tragedie. “Mijn dochter is van mij afgenomen door een ziek en wreed monster”, schreef ze bij een video van Athena toen die 3 jaar oud was. “Ik kan de pijn en de woede die ik voel niet beschrijven. Ik wil dat de wereld mijn schatje kent, mijn eerste ware liefde, de reden dat ik adem.” “Athena was onschuldig, lief, intelligent en de vrolijkste en gelukkigste ziel”, aldus Gandy.

Ook FedEx heeft via Twitter gereageerd. “Onze gedachten zijn bij de familie van Athena Strand in deze moeilijke periode. Woorden kunnen onze verontwaardiging en verdriet rond deze tragische gebeurtenis niet beschrijven.” De koerierdienst werkt naar eigen zeggen mee met de politie.

