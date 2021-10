Amerikaanse agenten sleuren zwarte man met dwarslaesie aan haren en armen uit auto

Een zwarte man met een dwarslaesie uit de Amerikaanse staat Ohio is door politieagenten aan zijn haren en armen uit zijn auto getrokken. Dat gebeurde nadat hij de bevelen van agenten om uit zijn auto te komen weigerde op te volgen. Het voorval is vastgelegd met bodycams en leidt tot veel kritiek. De 39-jarige Clifford Owensby heeft een klacht ingediend.

“Ze sleepten me naar hun voertuig als een hond, als afval”, stelt Clifford Owensby. Hij beschuldigt de Dayton Police Department (DPD) van profilering, onwettige arrestatie, illegale huiszoeking, inbeslagname en het niet voorlezen van zijn rechten toen hij gearresteerd werd.

Bodycambeelden

De politie heeft afgelopen vrijdag een in totaal bijna twaalf minuten durende video vrijgegeven van de bodycamera-opnames van het incident dat op 30 september plaatsvond. “De video van deze politie-interactie is zeer zorgwekkend”, aldus burgemeester Nan Whaley van Dayton tegen CNN. “Daarom heeft de gemeente direct na dit incident de bodycamerabeelden vrijgegeven. We doen grondig onderzoek.”

Op de beelden is te zien dat een van de agenten Owensby vraagt om uit te stappen. Owensby weigert omdat de agent hem niet wil vertellen waarom. Hij zegt ook dat hij dat simpelweg niet kan omdat hij verlamd is. “Ik heb een dwarslaesie”, zegt Owensby. “Ik heb hulp gekregen om in de auto te komen.”

“Twee opties”

De agent vertelt Owensby dat hij hem zal helpen om uit het voertuig te komen, maar die zegt dat hij hem niet aan mag raken en verzoekt de agent een meerdere te bellen. De politieman belooft een meerdere te bellen, maar Owensby moet eerst uit de auto stappen. “Dus je kunt meewerken en uit de auto stappen of ik sleep je uit de auto. Zie je hier je twee opties?” schreeuwt de agent tegen Owensby, die zijn verzoek aan de agenten herhaalt om een ​​meerdere te bellen.

Volledig scherm © Dayton Police Department Seconden later grijpen twee agenten Owensby vast en ontstaat er een worsteling. Een van de agenten grijpt hem bij zijn arm en kraag, pakt hem bij zijn haar en sleept hem uit het voertuig. De man schreeuwt om hulp terwijl de twee agenten hem proberen te bedwingen. Met zijn broek op zijn enkels en zonder schoenen wordt hij uiteindelijk naar de politie-auto gesleept. Hij moest naderhand naar een plaatselijk ziekenhuis worden gebracht, waar hij onderzocht is op mogelijke verwondingen.

Zak met contant geld

Agenten grepen op 30 september in omdat ze Owensby een verdacht drugshuis zagen verlaten in een gebied dat ze in de gaten hielden. Dat in combinatie met zijn drugs- en wapenverleden vormden aanleiding voor de aanhouding en het doorzoeken van zijn (aangepaste) voertuig. Er werden geen drugs of wapens aangetroffen. Agenten vonden wel een zak met contant geld - 22.450 dollar of zo’n 19.425 euro - in de auto. Volgens Owensby ging het om zijn spaargeld.

Uit een politierapport blijkt dat Owensby wordt beschuldigd van het belemmeren van officiële zaken en verzet bij een arrestatie.

‘Nachtmerries’

“Ik heb nachtmerries”, zei Owensby over de arrestatie. “Ik wil mij niet elke dag afvragen of dit me weer zal overkomen.” Zijn advocaat James Willis zegt dat hij van plan is een civiele rechtszaak aan te spannen. “Het zal wat tijd kosten om wat onderzoek te doen, maar we zullen waarschijnlijk volgende maand iets indienen.” Volgens de advocaat zat de zoon van Owensby op het moment van de arrestatie in de auto.

